شاهد.. تفاعل طريف بين مشجعي البرازيل ومضيفة طيران روسية

تداول عشاق كرة القدم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو تظهر فيه مضيفة طيران روسية وهي تقوم بشرح تعليمات السلامة لركاب الطائرة البرازيليين الذين تجاوبوا بشكل كوميدي.

وتظهر مضيفة الطيران وهي تحاول شرح تعليمات وإرشادات السلامة للركاب الذين كان أغلبهم من المشجعين البرازيليين، الذين أتوا إلى روسيا لمساندة منتخبهم خلال نهائيات كأس العالم 2018.

وكلما انتهت المضيفة من توضيح إحدى الإرشادات، قام الركاب البرازيليون بتشجيعها وكأنها سجلت هدفا، وحاولت المضيفة قدر الإمكان تمالك نفسها من الضحك وإنهاء مهمتها بنجاح.

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المصدر:facebook/breakingmash

أليكسي اسبر