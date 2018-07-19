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زولا يعود لنادي تشيلسي كمساعد لساري

الرياضة

زولا يعود لنادي تشيلسي كمساعد لساري
Reuters
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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم تعيين الإيطالي جانفرانكو زولا مدربا مساعدا لمواطنه ماوريتسيو ساري المدرب الجديد للبلوز في الموسم المقبل.

وقضى زولا سبعة مواسم في ستامفورد بريدج معقل البلوز، أحرز خلالها 80 هدفا وقاد الفريق اللندني للفوز بكأس أبطال الكؤوس وكأس السوبر الأوروبيتين، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية، ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال زولا في بيان للنادي الذي وصف اللاعب الإيطالي بأنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخه: "بالنسبة لي هذا أمر رائع، أتطلع للاجتهاد في العمل لأنه سيكون تحديا صعبا، لكني سعيد بوجودي هنا والعمل مع ماوريتسيو من أجل النجاح".

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وتم تعيين الإيطالي ساري خلفا لمواطنه أنطونيو كونتي الذي أقيل، بعد عام من قيادة الفريق للقب الدوري، عقب فشل تشيلسي في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وسبق لزولا تدريب وست هام يونايتد وواتفورد وكالياري الإيطالي، وانضم إلى برمنغهام في ديسمبر 2016 لكنه رحل بعد أربعة أشهر بسبب سوء النتائج.

المصدر: رويترز

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