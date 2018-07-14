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رسميا.. تشيلسي يعين خليفة كونتي

14 يوليو 2018 | 10:02 GMT
رسميا.. تشيلسي يعين خليفة كونتي
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Lee Smith / Reuters

عينت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم السبت، الإيطالي ماوريتسيو ساري، مدربا جديدا للـ"البلوز"، خلفا لمواطنه أنطونيو كونتي، الذي أقيل من منصبه أمس.

وقال تشيلسي في بيان على موقعه الرسمي: "ماوريتسيو ساري هو المدرب الجديد لتشيلسي. سينتقل إلى ستامفورد بريدج بعد ثلاثة أعوام ناجحة في الدوري الإيطالي مع نابولي"، مضيفا "خلال الفترة التي أمضاها هناك، نجح المدرب البالغ 59 عاما في إحياء حظوظ النادي وأعاده إلى دوري الأبطال بأسلوب لعب هجومي مميز".

ووقع ساري عقدا مع النادي اللندني يمتد لثلاثة أعوام، ليصبح بذلك سادس مدرب إيطالي يشرف على تدريب "البلوز".

وأشار ساري إلى أنه "سعيد بقدومي إلى تشيلسي والدوري الإنجليزي الممتاز.. إنها فترة مثيرة جديدة في مسيرتي"، مضيفا "أتطلع لبدء العمل ولقاء اللاعبين بعد غد الاثنين قبل السفر إلى أستراليا (جولة ترويجية)، حيث سأتمكن من التعرف على الفريق والبدء باللعب".

المصدر: وكالات

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