مادورو: إفريقيا توّجت بلقب مونديال روسيا

أشاد رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو بلاعبي منتخب فرنسا وتتويجهم بلقب مونديال روسيا، لافتا إلى أنه يعد انتصارا لقارة إفريقيا في إشارة منه إلى جذور معظمهم التي تنتمى إلى القارة السمراء.

وقال مادورو على هامش احتفال رسمي: "منتخب فرنسا يشبه منتخبا إفريقيا، في الحقيقة لقد توجت إفريقيا، المهاجرون الأفارقة الذين وصلوا إلى فرنسا. إفريقيا كانت محتقرة للغاية، وفي هذا المونديال فازت فرنسا بفضل اللاعبين الأفارقة أو أبناء الأفارقة".

إقرأ المزيد

وتعود جذور 14 لاعبا من أصل 23 في التشكيلة الرسمية التي توجت بلقب المونديال الأحد الماضي، على حساب كرواتيا (4-2) إلى القارة الإفريقية.

وطالب مادورو فرنسا وقارة أوروبا بالتوقف عن "العنصرية" و"التمييز" ضد المهاجرين الأفارقة والأمريكيين اللاتينيين. وهنأ رئيس فنزويلا المنتخب الفرنسي على اللعب بشكل جيد، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على تنظيم أفضل كأس عالم في التاريخ.

ويواجه مادورو علاقات متوترة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يتهمه بـ"الديكتاتورية" ولا يعترف بإعادة انتخابه في 20 مايو الماضي.

المصدر: almesryoon.com