من هي والدة مبابي الجزائرية ؟

تألق كيليان مبابي أحد لاعبي المنتخب الفرنسي المتوّج بلقب كأس العالم 2018 لكرة القدم، وسطع نجمه خلال المونديال الروسي بسرعته الفائقة وأهدافه الحاسمة.

وإلى جانب مهاراته الكروية، يتميز مبابي بأصوله "المتنوعة"، فهو من مواليد فرنسا لأب من الكاميرون وأم من الجزائر تدعى فايزة العماري، والتي زرعت في أبنائها حب الرياضة، حيث كانت لاعبة في نادي ينافس في الدوري الفرنسي الممتاز لكرة اليد.

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وتعيش فايزة (44 عاما) في الوقت الحالي في بوندي القريبة من باريس، مع زوجها ووالد كيليان ويلفريد مبابي (47 عاما) الذي هو أيضا رياضي، حيث كان لاعب كرة قدم، ويدرب حاليا ناديا صغيرا في منطقته. ولفايزة وويلفريد 3 أولاد، واحد منهم بالتبني.

وتوّج مبابي بجائزة أفضل لاعب صاعد في النسخة الـ21 لبطولة كأس العالم التي استضافتها روسيا.

المصدر: وكالات