رسميا.. وهبي الخزري ينتقل إلى سانت إيتيان

أعلن نادي سانت إيتيان الفرنسي، عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع لاعب خط الوسط التونسي وهبي الخزري، قادما من فريق سندرلاند الإنجليزي.

وذكر سانت إيتيان في حسابه الرسمي على الإنترنت أن الخزري الذي تألق في كأس العالم الماضية انضم إلى الفريق في عقد يمتد حتى 2022.

وأكد سانت إيتيان اتفاقه مع سندرلاند الإنجليزي بشأن ضم الخزري الذي لعب الموسم الماضي مع رين على سبيل الإعارة وقدم أداء جيدا.

وسجل وهبي الخزري (27 عاما) في مناسبتين مع منتخب تونس خلال كأس العالم الماضية إلا أن بلاده خرجت من الدور الأول عقب احتلالها المركز الثالث في المجموعة السابعة خلف بلجيكا وإنجلترا وأمام بنما.

المصدر: وكالات