كيف ولدت فكرة ضم رونالدو إلى يوفنتوس

كشف المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، فابيو باراتيسي، السبب الذي دفع نادي "السيدة العجوز" للتفكير في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من ريال مدريد.

وقال باراتيسي، في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "تلك الفكرة المجنونة ظهرت بعد المباراة الأولى هنا بيننا في دوري الأبطال خلال الموسم الماضي".

وأضاف: "عندما تلقى رونالدو حفاوة كبيرة من جماهير تورينو بعد الهدف الذي سجله من المقصية الرائعة، تحدثنا لوكيل أعماله في نفس الأسبوع، لقد صدم بهذا الاهتمام وقال (كريستيانو) إنه يرغب في المجيء واللعب في يوفنتوس ولو ليوم واحد".



وتابع باراتيسي: "لقد قلت، حسنا أفهم أن هناك الكثير من الأحلام، ولكن ليس الكثير منها يتحقق، عندما التقينا مرة أخرى خلال صفقة جواو كانسيلو، أوضح لي الوضع ووافقنا على الفكرة".

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وأوضح : "تحدثت للرئيس أولا، وقبل كل شيء لأننا اضطررنا للنظر إلى الأرقام، كان ذلك الجزء الأصعب، استغرق عدة ساعات ثم قال لي (الرئيس) امض قدما، حاول معرفة ما إذا كانت هناك فرصة فعلية لذلك".



واختتم باراتيسي: "عندما تكون هناك مفاوضات بين ناديين كبيرين، مثل ريال مدريد ويوفنتوس، يكون هناك طرف ثالث وهو رغبة اللاعب، بالإضافة للاحتراف الكبير من الوكلاء، عندها يصبح كل شيء سهلا".

وانضم رونالدو إلى نادي يوفنتوس، قادما من ريال مدريد، بعقد يمتد لـ 4 سنوات، سيحصل بموجبه على 30 مليون يورو سنويا.

المصدر: وكالات