رونالدو يثني على لاعب مغربي

امتدح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المهاجم الجديد لنادي يوفنتوس الإيطالي، مدافع "السيدة العجوز" اللاعب المغربي المهدي بن عطية .

وقال رونالدو، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين خلال تقديمه كلاعب جديد في صفوف يوفنتوس الإيطالي: "لقد كانت هناك مناوشات بيني وبينه في دوري الأبطال وفي كأس العالم".

وتابع نجم ريال مدريد الإسباني السابق: "إنه مدافع كبير، سعيد لأنني سأكون معه في نفس الفريق."

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وكان آخر لقاء جمع اللاعبين في منافسات كأس العالم خلال المباراة التي جمعت البرتغال والمغرب في دور المجموعات، وفاز "برازيل أوروبا" حينها بهدف نظيف من توقيع رونالدو.

المصدر: وكالات