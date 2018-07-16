كل شيء

رونالدو يثني على لاعب مغربي

16 يوليو 2018 | 22:23 GMT
رونالدو يثني على لاعب مغربي
انسخ الرابط https://ar.rt.com/kiwe
Kai Pfaffenbach / Reuters

امتدح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المهاجم الجديد لنادي يوفنتوس الإيطالي، مدافع "السيدة العجوز" اللاعب المغربي المهدي بن عطية .

وقال رونالدو، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين خلال تقديمه كلاعب جديد في صفوف يوفنتوس الإيطالي: "لقد كانت هناك مناوشات بيني وبينه في دوري الأبطال وفي كأس العالم".
وتابع نجم ريال مدريد الإسباني السابق: "إنه مدافع كبير، سعيد لأنني سأكون معه في نفس الفريق."

إقرأ المزيد
أول تصريحات رونالدو بعد انضمامه رسميا ليوفنتوس

وكان آخر لقاء جمع اللاعبين في منافسات كأس العالم خلال المباراة التي جمعت البرتغال والمغرب في دور المجموعات، وفاز "برازيل أوروبا" حينها بهدف نظيف من توقيع رونالدو.

المصدر: وكالات

مشهور في المجتمع
رونالدو يثني على لاعب مغربي
16 يوليو 2018 | 22:23 GMT
طار من شدة فرحته بتتويج "الديوك".. فكانت النهاية مأساوية (فيديو)
16 يوليو 2018 | 22:02 GMT
ماكرون يغني مع المنتخب الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018 على عتبة قصر الإليزيه
16 يوليو 2018 | 21:52 GMT
فرنسا.. الاحتفال بتتويج المنتخب بكأس العالم يخلف قتيلين و292 موقوفا
16 يوليو 2018 | 18:41 GMT
عشرات الآلاف يستقبلون منتخب "الديوك" وسط باريس بعد تتويجه بمونديال روسيا
16 يوليو 2018 | 18:07 GMT
استقبال أسطوري لمنتخب كرواتيا في زغرب
16 يوليو 2018 | 15:32 GMT
بالفيديو.. هازارد يقود احتفالات بلجيكا ببرونزية مونديال روسيا
16 يوليو 2018 | 14:41 GMT
مترو باريس يخلد أبطال العالم 2018
16 يوليو 2018 | 14:11 GMT
باريس تحترق بعد فوز المنتخب الفرنسي بكأس العالم
16 يوليو 2018 | 13:34 GMT
ترامب يهنئ بوتين على التنظيم الرائع لكأس العالم 2018
16 يوليو 2018 | 12:59 GMT
الصحف الفرنسية تحيي الأبطال "الذين وحدوا البلاد"
16 يوليو 2018 | 11:50 GMT
صوت لاختيار أجمل هدف في كأس العالم "روسيا 2018"
16 يوليو 2018 | 11:33 GMT
صحف كرواتيا فخورة بمنتخبها.. "شكرا أيها الأبطال"
16 يوليو 2018 | 10:37 GMT
المنتخب الفرنسي يهتف لبوتين
16 يوليو 2018 | 10:14 GMT
نجم منتخب روسيا يدخل دائرة اهتمامات موناكو
16 يوليو 2018 | 09:31 GMT
بطل فرنسي من مونديال روسيا بلا رصيد
16 يوليو 2018 | 08:55 GMT
استقبال حار للمنتخب البلجيكي في بروكسل
16 يوليو 2018 | 03:33 GMT
ألعاب نارية تضيء سماء موسكو لدى اختتام المونديال
15 يوليو 2018 | 22:50 GMT
شاهد .. رئيسة كرواتيا برفقة رئيس فرنسا تدخل غرفة "الديوك" لتهنئتهم بلقب مونديال 2018
15 يوليو 2018 | 22:31 GMT
فرنسا.. شغب في باريس بعد فوز "الديكة" بكأس العالم لكرة القدم
15 يوليو 2018 | 22:29 GMT
إقالة مدرب الأرجنتين بعد أيام من تجديد الثقة به
15 يوليو 2018 | 22:15 GMT
روسيا تسلم قطر شارة مونديال 2022
15 يوليو 2018 | 22:00 GMT
تصريحات مدرب فرنسا بعد التتويج بكأس العالم 2018
15 يوليو 2018 | 21:57 GMT
أمير قطر يخلي مكانه لبريجيت
15 يوليو 2018 | 21:50 GMT
فرحة المشجعين الفرنسيين والكرواتيين بأهداف نهائي المونديال
15 يوليو 2018 | 21:41 GMT
شاهد صورة اليوم .. لرئيسة كرواتيا ورئيس فرنسا في نهائي مونديال 2018
15 يوليو 2018 | 21:36 GMT
فرنسا.. شرطيون وإطفائيون ينضمون إلى الاحتفالات بالفوز بالمونديال
15 يوليو 2018 | 21:07 GMT
غريزمان: أردت تنفيذ ركلة الجزاء على طريقة زيدان.. ولكن!
15 يوليو 2018 | 20:42 GMT
شاهد.. لحظة وصول رونالدو مع صديقته إلى مدينة تورينو
15 يوليو 2018 | 20:28 GMT
شاهد .. خروج الجماهير من ملعب "لوجنيكي" بعد نهائي مونديال روسيا 
15 يوليو 2018 | 19:52 GMT
بالفيديو.. مارادونا لمحمود عباس: أنا فلسطيني
15 يوليو 2018 | 19:40 GMT
الرئيسة الكرواتية تواسي منتخبها برسالة مؤثرة
15 يوليو 2018 | 19:07 GMT
البلجيكي كورتوا أفضل حارس مرمى في مونديال روسيا 2018
15 يوليو 2018 | 18:35 GMT
بوتين: كل من يملك هوية المشجع لديه الحق بدخول روسيا دون التأشيرة حتى نهاية العام الحالي
15 يوليو 2018 | 18:31 GMT
مبابي أفضل لاعب صاعد في مونديال روسيا
15 يوليو 2018 | 18:22 GMT
ترامب يهنئ بوتين بنجاح "إحدى أفضل" بطولات كأس العالم لكرة القدم في التاريخ
15 يوليو 2018 | 17:58 GMT
رئيسة كرواتيا تجهش بالبكاء بعد النهائي!
15 يوليو 2018 | 17:49 GMT
ديشامب يدخل التاريخ ويعادل رقما لزاغالو وبكنباور
15 يوليو 2018 | 17:48 GMT
مودريتش أفضل لاعب في مونديال روسيا
15 يوليو 2018 | 17:48 GMT
صحف: سامباولي يوافق على ترك منتخب الأرجنتين
15 يوليو 2018 | 17:10 GMT