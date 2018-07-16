مترو باريس يخلد أبطال العالم 2018

قررت العاصمة الفرنسية إطلاق اسم المدرب ديدييه ديشامب على محطة لقطارات الأنفاق في باريس، وذلك بعد تتويج "الديوك" أمس ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 التي استضافتها روسيا.

كما سيتقاسم الشاعر الشهير فيكتور هوغو اسمه على إحدى المحطات مع حارس مرمى الفريق وقائده هوجو لوريس.

ومع عودة الفريق صاحب القميص الأزرق إلى بلاده حاملا كأس العالم، اليوم الاثنين، قررت هيئة النقل في باريس تغيير أسماء ست محطات للأنفاق تكريما لمن ساهموا في صنع هذا الفوز.

وسيصبح الاسم الجديد لمحطة (نوتردام ديه شان) هو (نوتر ديدييه ديشامب) تكريما لمدرب الفريق.

وديدييه ديشامب هو واحد من ثلاثة أشخاص فقط في تاريخ كأس العالم يحصل على الكأس مدربا بعد أن فاز به لاعبا، إذ ساعد فريقه على تحقيق فوزه الأول في بطولة عام 1998.

إقرأ المزيد

وسيصبح الاسم الجديد لمحطة (فيكتور هوغو) هو (فيكتور هوغو لوريس) تكريما لحارس المرمى وقائد الفريق الفائز.

أما محطة (بيرسي) فسيصبح اسمها (بيرسي لي بلو) لتشابه بذلك (ميرسي لي بلو) التي تعني شكرا للزرق.

ويعود الفريق، اليوم الاثنين، من روسيا التي استضافت المنافسة العالمية للاحتفال بفوزهم في موكب بالشانزليزيه.

وفي نهاية ذلك الشارع الشهير ستبدل محطة (شارل ديغول-إيتوال) اسمها إلى (أون أه دوزإيتوال) التي تعني (لدينا نجمتان) فيما يشير لفوز البلاد مرتين بكأس العالم.

المصدر: رويترز