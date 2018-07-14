روسيا تمطر شباك تركيا بـ 35 هدفا!

استهل المنتخب الروسي مشواره في بطولة أوروبا لكرة الماء للسيدات، بفوز ساحق على تركيا (35-4)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، في إسبانيا.

وتصدرت روسيا قائمة المجموعة الثانية (B)، برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف أمام صربيا، التي تغلبت بدورها على ألمانيا (7-5)، وبانتظار نتيجة المباراة الثالثة ضمن المجموعة، بين هنغاريا وإسبانيا.

وسيواجه منتخب روسيا نظيره الصربي، غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية.

المصدر: "sportbox.ru"