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روسيا تمطر شباك تركيا بـ 35 هدفا!

الرياضة

روسيا تمطر شباك تركيا بـ 35 هدفا!
Sputnik
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استهل المنتخب الروسي مشواره في بطولة أوروبا لكرة الماء للسيدات، بفوز ساحق على تركيا (35-4)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، في إسبانيا.

وتصدرت روسيا قائمة المجموعة الثانية (B)، برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف أمام صربيا، التي تغلبت بدورها على ألمانيا (7-5)، وبانتظار نتيجة المباراة الثالثة ضمن المجموعة، بين هنغاريا وإسبانيا.

وسيواجه منتخب روسيا نظيره الصربي، غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية.

المصدر: "sportbox.ru" 

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