// 26.06.2018 по тикету 15478
روسيا تمطر شباك تركيا بـ 35 هدفا!
Sputnik
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استهل المنتخب الروسي مشواره في بطولة أوروبا لكرة الماء للسيدات، بفوز ساحق على تركيا (35-4)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، في إسبانيا.
وتصدرت روسيا قائمة المجموعة الثانية (B)، برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف أمام صربيا، التي تغلبت بدورها على ألمانيا (7-5)، وبانتظار نتيجة المباراة الثالثة ضمن المجموعة، بين هنغاريا وإسبانيا.
وسيواجه منتخب روسيا نظيره الصربي، غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية.
المصدر: "sportbox.ru"
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