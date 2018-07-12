أسطورة مانشستر يكشف سبب رحيل رونالدو عن الريال

أكد الويلزي ريان غيغز أسطورة مانشستر يونايتد، أنه مندهش من رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، واعتبر أن رغبة "صاروخ ماديرا" بأن يكون الأفضل هو سبب انتقاله إلى يوفنتوس.

وقال النجم الويلزي المعتزل خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة ديلي ميل البريطانية: "أنا مندهش لأنه (رونالدو) قرر الرحيل عن ريال مدريد والانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي.. أعتقد أن هذا تحد كبير بالنسبة له، لكنه انضم إلى فريق يعتبر من أكبر الأندية".

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ونوه غيغز: "لديه (رونالدو) سيرة ذاتية رائعة، فقد لعب مع مانشستر يونايتد، ثم ريال مدريد، والآن يوفنتوس"، مشيرا إلى أن سبب رحيل "الدون" عن صفوف "الميرينغي" يرجع إلى رغبة النجم البرتغالي بأن يكون أفضل من الهداف التاريخي لنادي برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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وانتقل رونالدو الثلاثاء الماضي إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو، بعدما قضى 9 مواسم ناجحة في صفوف ريال مدريد.

المصدر: لينتا.رو