مارسيلو يودع رونالدو برسالة حزينة وصورة مؤثرة!

ودع الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد الإسباني، البرازيلي مارسيلو، بطريقة حزينة، زميله السابق في النادي الملكي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي رحل بشكل رسمي إلى يوفنتوس الإيطالي.

وقال مارسيلو في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي في فيسبوك: "حان الوقت لأقول لك وداعا. أقسم أنني لم أكن أعتقد أن هذه اللحظة ستأتي على الإطلاق، ولكن في هذه الحياة لا يدوم أي شيء إلى الأبد. أتمنى أن تكون سعيدا في مغامرتك الجديدة".

وتابع المدافع البرازيلي الذي يعتبر أحد أقرب اللاعبين لرونالدو في ريال مدريد: "لعبنا معا لما يقرب من 10 سنوات، 10 سنوات من السعادة، انتصارات، هزائم ولحظات رائعة.. تعلمت الكثير منك.. سأفتقد كلماتك قبل المباراة، أنا فخور بأنني لعبت معك، ليس فقط كأفضل لاعب في التاريخ، ولكن أيضا كإنسان رائع".

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وأرفق مارسيلو تدوينته بصورة مؤثرة، يظهر فيها الثنائي (مارسيلو ورونالدو) وهما يحضنان بعضهما البعض.

المصدر: sports.ru