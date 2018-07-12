شاهد.. بهذه الطريقة حفزت رئيسة كرواتيا منتخب بلادها أمام إنجلترا

حرصت رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش، على تسجيل مقطع فيديو لدعم منتخب بلادها أمام نظيره الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت أمس في نصف نهائي مونديال روسيا.

ونشرت كوليندا مقطع فيديو على حسابها الرسمي في فيسبوك لتحفيز لاعبي منتخب بلادها، وقالت فيه: "أحر تحية لأحبابنا من بروكسل من قمة "الناتو".. للأسف، لا أستطيع أن أكون معكم شخصيا الليلة، ولكنني سأكون معكم بقلبي في كل ثانية من المباراة، أتمنى أن تبذلوا أفضل ما لديكم، العبوا لعائلاتكم، ولجميع الشباب الذين يبحثون عن فرصة في كرواتيا، والعبوا لكرواتيا نفسها وللشعب الكرواتي ولجميع المشجعين لدينا.. حظا سعيدا ونحن في المباراة النهائية".

ولم تتمكن رئيسة كرواتيا من متابعة المباراة على أرضية ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو، بسبب انشغالها بحضور قمة "الناتو" في بلجيكا.

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تجدر الإشارة إلى أن المباراة انتهت بفوز منتخب كرواتيا بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: فيسبوك + وكالات