كل شيء

شاهد.. بهذه الطريقة حفزت رئيسة كرواتيا منتخب بلادها أمام إنجلترا

12 يوليو 2018 | 08:30 GMT
شاهد.. بهذه الطريقة حفزت رئيسة كرواتيا منتخب بلادها أمام إنجلترا
انسخ الرابط https://ar.rt.com/ki45
Dimitar DILKOFF / AFP

حرصت رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش، على تسجيل مقطع فيديو لدعم منتخب بلادها أمام نظيره الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت أمس في نصف نهائي مونديال روسيا.

ونشرت كوليندا مقطع فيديو على حسابها الرسمي في فيسبوك لتحفيز لاعبي منتخب بلادها، وقالت فيه: "أحر تحية لأحبابنا من بروكسل من قمة "الناتو".. للأسف، لا أستطيع أن أكون معكم شخصيا الليلة، ولكنني سأكون معكم بقلبي في كل ثانية من المباراة، أتمنى أن تبذلوا أفضل ما لديكم، العبوا لعائلاتكم، ولجميع الشباب الذين يبحثون عن فرصة في كرواتيا، والعبوا لكرواتيا نفسها وللشعب الكرواتي ولجميع المشجعين لدينا.. حظا سعيدا ونحن في المباراة النهائية".

ولم تتمكن رئيسة كرواتيا من متابعة المباراة على أرضية ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو، بسبب انشغالها بحضور قمة "الناتو" في بلجيكا.

إقرأ المزيد
كرواتيا تقهر إنجلترا وتبلغ نهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخها

تجدر الإشارة إلى أن المباراة انتهت بفوز منتخب كرواتيا بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: فيسبوك + وكالات

مشهور في المجتمع
القديس كاسياس يوجه رسالة ثناء لرونالدو
12 يوليو 2018 | 14:48 GMT
رئيسة كرواتيا تعبر عن مشاعرها بتغريدة "عاطفية" عقب الفوز على إنجلترا
12 يوليو 2018 | 13:40 GMT
رئيسة كرواتيا تقدم هدايا قيمة لترامب وماي
12 يوليو 2018 | 13:28 GMT
ريال مدريد يهنئ طرفي نهائي مونديال روسيا 2018
12 يوليو 2018 | 13:21 GMT
الحكومة الكرواتية تحتفل بتأهل منتخب بلادها لنهائي كأس العالم
12 يوليو 2018 | 12:16 GMT
بغينتشك مدربا جديدا لمنتخب بولندا
12 يوليو 2018 | 12:04 GMT
تشورلوكا أول لاعب ينشط في الدوري الروسي يبلغ نهائي المونديال
12 يوليو 2018 | 11:43 GMT
أسطورة مانشستر يكشف سبب رحيل رونالدو عن الريال
12 يوليو 2018 | 10:52 GMT
مارسيلو يودع رونالدو برسالة حزينة وصورة مؤثرة!
12 يوليو 2018 | 10:22 GMT
المونديال يلقي بظلاله على قمة الناتو.. فيديو غير مألوف لأردوغان وميركل وماي
12 يوليو 2018 | 09:26 GMT
مشجعو المنتخب الكرواتي من وسط موسكو: شكرا روسيا!
12 يوليو 2018 | 08:34 GMT
شاهد.. بهذه الطريقة حفزت رئيسة كرواتيا منتخب بلادها أمام إنجلترا
12 يوليو 2018 | 08:30 GMT
كرواتيا تبلغ نهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخها
12 يوليو 2018 | 08:22 GMT
أول تعليق لمدرب إنجلترا بعد الخروج من مونديال روسيا
12 يوليو 2018 | 07:59 GMT
شاهد.. فرحة الجماهير الكرواتية ببلوغ منتخبهم نهائي المونديال لأول مرة في التاريخ
11 يوليو 2018 | 21:27 GMT
كرواتيا تقهر إنجلترا وتبلغ نهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخها
11 يوليو 2018 | 18:28 GMT
القوات الجوية البريطانية تشجع المنتخب الإنجليزي أيضا!
11 يوليو 2018 | 17:49 GMT
التشكيلة الرسمية لموقعة إنجلترا وكرواتيا
11 يوليو 2018 | 17:04 GMT
رسميا.. المغربي حكيمي يرحل عن ريال مدريد
11 يوليو 2018 | 16:42 GMT
إطفاء الحريق أهم من مشاهدة ركلة راكيتيتش الحاسمة ضد روسيا
11 يوليو 2018 | 15:39 GMT
إجراء عملية عاجلة لابنة رئيس الفيفا في روسيا
11 يوليو 2018 | 15:35 GMT
مبابي: أعتذر للاعبي بلجيكا إذا كانوا شعروا بالإهانة
11 يوليو 2018 | 15:10 GMT
معطى تاريخي ومصادفة كروية يكشفان الفائز بمونديال روسيا
11 يوليو 2018 | 14:56 GMT
مشجعون كروات يشكرون روسيا على طريقتهم الخاصة
11 يوليو 2018 | 14:41 GMT
الإليزيه: ماكرون سيلتقي بوتين خلال نهائي مونديال روسيا 2018
11 يوليو 2018 | 14:29 GMT
أرسنال يخطف الغندوزي من لوريان
11 يوليو 2018 | 14:09 GMT
غاريث بيل يلتقي مدرب ريال مدريد الجديد لتحديد مصيره
11 يوليو 2018 | 13:26 GMT
ليفربول يرصد مبلغا ضخما لضم نجم يوفنتوس
11 يوليو 2018 | 13:08 GMT
أول تعليق لمدرب يوفنتوس على صفقة رونالدو
11 يوليو 2018 | 12:25 GMT
(فيديو) حارس منتخب سوريا يوضح سبب إلغاء عقده مع القادسية
11 يوليو 2018 | 12:25 GMT
الجزائري محرز يتجاوز المصري صلاح والغيني كيتا
11 يوليو 2018 | 12:21 GMT
تحديد موعد تقديم رونالدو في ملعب يوفنتوس
11 يوليو 2018 | 11:59 GMT
مونديال روسيا.. هازارد "يهين" طريقة لعب منتخب فرنسا
11 يوليو 2018 | 11:16 GMT
رونالدو يكشف سر ادعاء نيمار الإصابة في مونديال روسيا
11 يوليو 2018 | 10:58 GMT
يوفنتوس يكشف تفاصيل صفقة انتقال رونالدو
11 يوليو 2018 | 10:57 GMT
منتخب فرنسا يفوز على نظيره البلجيكي
11 يوليو 2018 | 10:46 GMT
المغربي أشرف حكيمي يوجه رسالة لرونالدو بعد رحيله
11 يوليو 2018 | 10:09 GMT
رونالدو يسبب الصداع للملياردير الروسي أبراموفيتش مالك تشيلسي
11 يوليو 2018 | 09:33 GMT
باولو ديبالا يرحب برونالدو في يوفنتوس
11 يوليو 2018 | 09:01 GMT
ضحية أخرى لخسارة روسيا أمام كرواتيا
11 يوليو 2018 | 08:50 GMT