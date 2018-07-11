كرواتيا تقهر إنجلترا وتبلغ نهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخها

تأهل المنتخب الكرواتي إلى نهائي بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، بفوزه على نظيره الإنجليزي (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم في ملعب لوجنيكي بالعاصمة موسكو.

وتقدمت إنجلترا مبكرا بهدف حمل توقيع المدافع كيران تريبير في الدقيقة الخامسة، بعدما نفذ ركلة ثابتة ببراعة، لتستقر الكرة في الزاوية اليسرى لحارس منتخب كرواتيا.

وأدرك إيفان بيريسيتش التعادل لكرواتيا في الدقيقة (68)، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

واستمر التعادل في الشوط الإضافي الأول، قبل أن يسجل المهاجم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش الهدف الثاني لمنتخب بلده في الشوط الإضافي الثاني (الدقيقة 109)، لتتأهل بذلك كرواتيا إلى نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.

وستلعب كرواتيا الأحد المقبل في المباراة النهائية مع فرنسا، التي تأهلت على حساب بلجيكا بفوزها عليها بهدف دون رد.

المصدر: RT