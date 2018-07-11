تحديد موعد تقديم رونالدو في ملعب يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن موعد تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد تعاقده رسميا مع فريق ‍يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن يوفنتوس سيقدم حارس مرماه الجديد ماتيا بيرين، وثنائي الدفاع ماتيا كالدارا، والبرتغالي جواو كانسيلو، يوم غد الخميس.

بينما من المتوقع تقديم النجم كريستيانو رونالدو، يوم الاثنين المقبل، حيث من المنتظر أن يصل إلى مدينة تورينو مساء الأحد المقبل، قادما اليونان.

وسافر الدون رونالدو إلى اليونان لقضاء عطلته، بعد خروج منتخب بلاده من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2018، المقامة حاليا في روسيا، على يد الأوروغواي (1-2).

المصدر: وكالات