يوفنتوس يكشف تفاصيل صفقة انتقال رونالدو

صرح نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، بأنه يعلن بكل سرور التعاقد رسميا مع كريستيانو رونالدو، الفائز 5 مرات بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، لمدة 4 مواسم.

وكشف يوفنتوس عن تفاصيل صفقة انتقال النجم البرتغالي إلى صفوف البيانكونيري قادما من ريال مدريد.

وقال النادي الإيطالي في بيان رسمي: "يعلن يوفنتوس عن التوصل لاتفاق مع ريال مدريد، للتوقيع مع كريستيانو رونالدو مقابل 100 مليون يورو تدفع على موسمين، إلى جانب 12 مليونا كرسوم، بموجب قواعد الفيفا".

وأضاف "وقع يوفنتوس عقدا مع اللاعب لمدة أربعة مواسم، إلى 30 يونيو 2022".

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ووضع يوفنتوس صورة رونالدو (عبارة عن - اسمه ورقم 7 وطريقة احتفاله بأهدافه) على واجهة حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

المصدر: "facebook/Juventus"