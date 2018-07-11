باولو ديبالا يرحب برونالدو في يوفنتوس

رحب النجم الدولي الأرجنتيني، باولو ديبالا، لاعب فريق يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، بزميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد انضمامه رسميا إلى صفوف السيدة العجوز.

ونشر باولو ديبالا صورة له مع الدون رونالدو في إحدى المباريات، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، معلقا عليها، بالقول: "مرحبا كريستيانو، أهلا وسهلا".

وكان يوفنتوس قد أعلن أمس الثلاثاء رسميا انضمام النجم كريستيانو رونالدو إلى صفوف البيانكونيري، لمدة أربع سنوات مقابل 105 مليون يورو، وبراتب سنوي قدره 30 مليون يورو، حسب تقارير صحفية.

المصدر: "twitter/PauDybala_JR"