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المغربي أشرف حكيمي يوجه رسالة لرونالدو بعد رحيله

11 يوليو 2018 | 10:09 GMT
المغربي أشرف حكيمي يوجه رسالة لرونالدو بعد رحيله
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Francisco LEONG / AFP

وجه لاعب ريال مدريد المغربي أشرف حكيمي، رسالة مؤثرة لزميله السابق في الفريق الملكي كريستيانو رونالدو بعد رحيله بشكل رسمي إلى نادي يوفنتوس الإيطالي.

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ونشر أشرف حكيمي الرسالة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وقال فيها: "بالنسبة إلى اللاعبين المحليين، كنت دائما المثال الذي يجب الاقتداء به، وأنا حاولت دائما النظر إلى كل التفاصيل، لكي أتعلم منك قدر الإمكان".

واختتم أشرف رسالته، قائلا: "كل المدريديين لن ينسوك أبدا. لقد أعطيت كل شيء لهذا القميص ولهذا الشعار، وكان من دواعي الفخر أنني كنت شريكك في يوم من الأيام. بالتوفيق كريستيانو".

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يذكر أن أشرف حكيمي حصل على فرص عديدة مع ريال مدريد في الموسم الماضي بعد إصابة الظهير الأيمن دانيال كارفاخال.

المصدر: "facebook/AchrafHakimi2" 

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