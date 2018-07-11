المغربي أشرف حكيمي يوجه رسالة لرونالدو بعد رحيله

وجه لاعب ريال مدريد المغربي أشرف حكيمي، رسالة مؤثرة لزميله السابق في الفريق الملكي كريستيانو رونالدو بعد رحيله بشكل رسمي إلى نادي يوفنتوس الإيطالي.

إقرأ المزيد

ونشر أشرف حكيمي الرسالة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وقال فيها: "بالنسبة إلى اللاعبين المحليين، كنت دائما المثال الذي يجب الاقتداء به، وأنا حاولت دائما النظر إلى كل التفاصيل، لكي أتعلم منك قدر الإمكان".

واختتم أشرف رسالته، قائلا: "كل المدريديين لن ينسوك أبدا. لقد أعطيت كل شيء لهذا القميص ولهذا الشعار، وكان من دواعي الفخر أنني كنت شريكك في يوم من الأيام. بالتوفيق كريستيانو".

إقرأ المزيد

يذكر أن أشرف حكيمي حصل على فرص عديدة مع ريال مدريد في الموسم الماضي بعد إصابة الظهير الأيمن دانيال كارفاخال.

المصدر: "facebook/AchrafHakimi2"