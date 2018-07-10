شاهد.. الديوك الفرنسية تبلغ نهائي مونديال روسيا 2018

تأهل المنتخب الفرنسي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم "روسيا 2018"، على حساب نظيره البلجيكي، إثر تغلبه عليه بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء.

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ويدين منتخب الديوك الفرنسية بالفضل الكبير في انتصاره لمدافعه صاموئيل أومتيتي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "الذهبي" له، بتسديدة رأسية بعد ضربة ركنية نفذها المهاجم أنطوان غريزمان، من الجهة اليمنى، في الدقيقة الـ 51، من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "كريستوفسكي" في مدينة سان بطرسبورغ.

وسيكون منتخب فرنسا، بطل مونديال 1998، في المباراة النهائية، بانتظار الفائز من اللقاء الذي سيجمع منتخبي إنجلترا وكرواتيا، غدا الأربعاء، على ملعب "لوجنيكي"، في العاصمة موسكو.

المصدر: RT