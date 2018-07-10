مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية للديوك والشياطين الحمر

يحتضن ملعب "كريستوفسكي" بمدينة سان بطرسبورغ، اليوم الثلاثاء، الساعة (21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، مباراة على صفيح ساخن بين فرنسا وبلجيكا، في المربع الذهبي لمونديال 2018.
وسيبدأ المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديديه ديشامب، والمدير الفني للمنتخب البلجيكي، الإسباني روبيرتو مارتينيز، بالتشكيلة الأساسية التالية، لخوض هذه المباراة الهامة، وذلك ضمن الدور قبل النهائي لبطولة كاس العالم لكرة القدم 2018:
#FRA #BEL - 🚨 إنتظروا نصف النهائي الأول بعد قليل! 🚨— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) 10 июля 2018 г.
طبقاً لاستطلاع الرأي، 56% منكم يتوقعون فوز بلجيكا.. سنرى!
هنا التشكيلة الرسمية
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#FRA #BEL— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) 10 июля 2018 г.
طريقة لعب المنتخبين#FRABEL #روسيا2018 pic.twitter.com/Ru7StD8VeW
المصدر: fifa.com