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مصر تخطط لاستضافة كأس العالم 2030

الرياضة

مصر تخطط لاستضافة كأس العالم 2030
RT
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أعلن وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي عن نية مصر تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، ودورة الألعاب الأولمبية 2032، وذلك ضمن خطة الوزارة للارتقاء بالرياضة.

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وأكد أشرف صبحي، اليوم الثلاثاء، أثناء الإعلان عن استراتيجية وخطة عمل وزارة الرياضة والأهداف المستقبلية للرياضة المصرية، نية المسؤولين تنظيم أكبر الأحداث الرياضية في العالم.

وأعلن وزير الرياضة عن وضع برنامج لرعاية الأبطال الأولمبيين خلال الدورات الأولمبية حتى بطولة 2032.

وأكد صبحي سعيه لتحويل مراكز الشباب إلى مراكز تخدم المجتمع لتنمية مهارات الشباب، حيث ستتضمن وحدات صحية وبرامج ثقافية وترفيهية وليس مجرد ملاعب أو منشآت لتطوير قدرات الشباب المصري بالإضافة لرعاية واكتشاف الموهوبين.

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وشدد وزير الشباب والرياضة المصري على أن الفترة المقبلة تحمل صعوبات وتحديات، قائلا: "كُلفت وزارة الشباب والرياضة رسميًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمساهمة في البحث العلمي، بالإضافة إلى تطوير الخدمات والمرافق الرياضية وتطوير المنشآت الشبابية لمساعدة أبنائنا في تحقيق أحلامهم".

يذكر أن منتخب الفراعنة لم يستطع حصد أي نقطة خلال كأس العالم روسيا 2018 وخسرت مبارياته الـ 3 أمام كل من الأوروغواي وروسيا والسعودية على الترتيب.

وأثار خروج الفراعنة المبكر من البطولة خيبة أمل وانتقادات الشارع المصري، علما أن المنتخب المصري لم يشارك في نهائيات المونديال على مدار 28 عاما. 

المصدر: وكالات مصرية

 

// 26.06.2018 по тикету 15478

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