تونس تطلق مبادرة لترشح المغرب العربي لاستضافة مونديال 2030

بعد خسارة المغرب في استضافة كأس العالم 2026، أطلق برلمانيون تونسيون مبادرة للمطالبة بتقديم ملف مشترك بين الدول المغاربية (تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا) لاستضافة مونديال 2030.

وأطلق البرلماني التونسي رياض جعيدان نداء للحكومات المغاربية، يدعوها إلى تقديم ملف مشترك لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، لتكون حظوظ شمال إفريقيا وافرة وقادرة على احتضان هذه الفعالية.

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وقال البرلماني ورئيس كتلة الولاء للوطن بمجلس نواب الشعب، في تصريح لصحيفة "الشروق" التونسية، الأحد، أن 3 دول مغاربية تملك منتخبات قوية الجزائر وتونس والمغرب، مشيرا إلى أنه يمكن إشراك موريتانيا وليبيا في الملف لكسب دعم كتلة شمال إفريقيا، مع أن موريتانيا ضعيفة الإمكانيات المادية وكذلك ليبيا التي تعاني من تدهور الوضع الأمني والسياسي فيها.

وأضاف رياض جعيدان أن تونس والمغرب سبق لهما احتضان منافسات دولية.

وأكد جعيدان أن الفكرة بإمكانها أن تتعزز بمبادرات شبابية ونخبوية وسياسية لإحياء مشروع اتحاد المغرب العربي، مفيدا بأن أن إقامة وحدة الشعوب المغاربية تظل حلما قد تحققه الرياضة بعدما أفشلت الخلافات السياسية إقلاع الاتحاد.

وأفاد عضو مجلس النواب أن ملف استضافة مونديال 2030 سيواجه منافسين من العيار الثقيل، في ظل رغبة الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي في التقدم بملف مشترك لتنظيم مونديال 2030، تزامنا مع مرور 100 سنة على انطلاق أولى الدورات المونديالية في العام 1930.

يشار إلى أن الصين وبريطانيا أعربتا كذلك عن نيتهما في الترشح للمونديال المئوي.

المصدر: صحيفة "الشروق" التونسية