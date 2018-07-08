5 نصائح تحفيزية من كتاب "فن اللامبالاة" الذي قرأه صلاح

شجع نشر النجم المصري محمد صلاح، صورة له خلال قراءته كتاب "فن اللامبالاة" بنسخته العربية، بعض الصحف العالمية على اقتطاف بعض النصائح التحفيزية من هذا الكتاب.

وتضمن كتاب "فن اللامبالاة.. لعيش حياة تخالف المألوف" المختص في التنمية الذاتية لمارك مانسون، بعض النصائح المحفزة، أهمها:

1- الفشل هو طريق التقدم، فكلما فشلت وحاولت ازادت قابليتك لخوض التجارب والمشاريع، فالخطأ هو جزء من عملية تطوير الذات.

2 - لا تحاول.. العبقرية ليست كامنة في التغلب على عقبات مستحيلة، ولا في تطوير النفس وإنما في أن تكون صادقا مع نفسك كل الصدق.

3- الألم يساعدنا في رؤية ما هو جيد لنا وما هو سئ، فهو يساعدنا على فهم حدودنا وعدم تجاوزها، والمعاناة هي الدافع للتغيير.

4- كيف تصبح سعيدا؟ السعادة تأتي من حل المشاكل، فهي شكل من أشكال الفعل، وهي نشاط وليست شيئا سحريا يقع علينا من السماء.

5- من أين يأتي الدافع في حياة الإنسان؟ من الفعل. عليك أن تفعل شيئا ولو صغيرا، حتى يأتيك الإلهام لفعل شئ أكبر وهكذا.

ويتحدث كتاب "فن اللامبالاة" عن الدليل الذاتي الذي يحدد معالم الجيل بأسره، والكف عن أن يكون المرء إيجابيا طيلة الوقت.

المصدر: المصريون