نادال يعبر لثمن نهائي بطولة ويمبلدون

تأهل الإسباني رافائيل نادال، لثمن نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، بعد تغلبه على الأسترالي أليكس دي منياور، بنتيجة 6-1 و6-2 و6-4، في مباراة استغرقت ساعتين ودقيقتين.

وأكد نادال، بهذا الفوز، على استمراريته في صدارة التصنيف العالمي، وذلك قبل إعلان القائمة الجديدة، في 16 يوليو الجاري.

وسيواجه نادال، في ثمن النهائي، الفائز في المباراة بين الإيطالي فابيو فوجنيني، والتشيكي جيري فيسلي.

وتأهل أيضا إلى نفس الدور، خوان مارتن ديل بوترو، الذي فاز على بينوا بيير، والكندي ميلوش راونيتش بعد تغلبه على النمساوي دينيس نوفاك.

الصدر: وكالات