ويمبلدون.. خروج هاليب من الدور الثالث

خرجت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى من الدور الثالث لبطولة ويمبلدون الإنجليزية لكرة المضرب، ثالث البطولات الأربع الكبرى، بخسارتها السبت أمام التايوانية هسيه سو-وي.

وخسرت هاليب أمام التايوانية المصنفة في المركز 48 عالمياً في مباراة من ثلاث مجموعات 6-3 و4-6 و5-7، بعد نحو شهر على تتويجها بلقبها الأول في البطولات الكبرى في رولان غاروس الفرنسية.

المصدر: أ ف ب