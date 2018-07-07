// 26.06.2018 по тикету 15478
ويمبلدون.. خروج هاليب من الدور الثالث
Reuters
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خرجت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى من الدور الثالث لبطولة ويمبلدون الإنجليزية لكرة المضرب، ثالث البطولات الأربع الكبرى، بخسارتها السبت أمام التايوانية هسيه سو-وي.
وخسرت هاليب أمام التايوانية المصنفة في المركز 48 عالمياً في مباراة من ثلاث مجموعات 6-3 و4-6 و5-7، بعد نحو شهر على تتويجها بلقبها الأول في البطولات الكبرى في رولان غاروس الفرنسية.
المصدر: أ ف ب
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