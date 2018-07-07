كل شيء

بالفيديو.. "الأسود الثلاثة" تفترس "Gulo Gulo" وتبلغ المربع الذهبي لمونديال روسيا

07 يوليو 2018 | 15:55 GMT
بالفيديو.. "الأسود الثلاثة" تفترس "Gulo Gulo" وتبلغ المربع الذهبي لمونديال روسيا
انسخ الرابط https://ar.rt.com/khcw
Max Rossi / Reuters

حجز المنتخب الإنجليزي مقعدا له في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، على حساب نظيره السويدي، إثر فوزه عليه بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت.

وافتتح المدافع الإنجليزي، هاري ماغوير، التسجيل لمنتخب "الأسود الثلاثة"، في الدقيقة الثلاثين من زمن الشوط الأول، بتسديدة رأسية بعد تمريرة من ضربة ركنية.

وضاعف الإنجليزي ديلي آلي النتيجة، عند الدقيقة الـ 59، بتسديدة رأسية أيضا، بعد تمريرة عرضية من زميله جيسي لينغار من الجهة اليمنى. 

إقرأ المزيد
التشكيلة الأساسية لمنتخبي السويد "Gulo Gulo" وإنجلترا "الأسود الثلاثة"

وسيكون منتخب إنجلترا، في المربع الذهبي، بانتظار الفائز من المباراة التي ستجمع منتخبي روسيا وكرواتيا، اليوم في تمام الساعة (18:00) بتوقيت غرينيتش و(21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

المصدر: RT 

مشهور في المجتمع
شاهد.. صديقة رونالدو السابقة الروسية إيرينا شايك تدعم منتخب بلادها على طريقتها
07 يوليو 2018 | 16:22 GMT
شاهد.. فرحة المشجعين الإنجليز بالهدف الثاني لمنتخبهم في شباك السويد
07 يوليو 2018 | 16:20 GMT
لجنة قطر 2022: حصلنا على خبرة كبيرة من مونديال روسيا على مستوى التنظيم والأمن
07 يوليو 2018 | 15:59 GMT
بالفيديو.. "الأسود الثلاثة" تفترس "Gulo Gulo" وتبلغ المربع الذهبي لمونديال روسيا
07 يوليو 2018 | 15:55 GMT
مونديال روسيا.. هنري سيكون مسرورا بفوز فرنسا على بلجيكا
07 يوليو 2018 | 14:38 GMT
قائد المكسيك يسخر من نيمار بعد الخروج من المونديال
07 يوليو 2018 | 13:46 GMT
سكولاري عن نيمار: لدينا بيليه واحد لا خليفة له!
07 يوليو 2018 | 13:22 GMT
الرئيسة الكرواتية تصل سوتشي عبر رحلة جوية عادية
07 يوليو 2018 | 13:19 GMT
التشكيلة الأساسية لمنتخبي السويد "Gulo Gulo" وإنجلترا "الأسود الثلاثة"
07 يوليو 2018 | 13:19 GMT
شاهد.. مشجع إنجليزي ينفذ وعده بوشم قائمة منتخب بلاده على جلده
07 يوليو 2018 | 13:04 GMT
في العرس الكروي العالمي.. الكل رابح
07 يوليو 2018 | 13:03 GMT
بلجيكا تهزم البرازيل بنتيجة 2 – 1
07 يوليو 2018 | 12:46 GMT
الشرطة الروسية تنضم لحملة " نطط الكرة من أجل فريقنا"
07 يوليو 2018 | 12:40 GMT
بالفيديو والصور..افتتاح البيت القطري في موسكو
07 يوليو 2018 | 12:33 GMT
شاهد.. الجماهير السويدية قبل مواجهة "الأسود الثلاثة"
07 يوليو 2018 | 12:25 GMT
شاهد.. كأس "ستانلي" في منطقة المشجعين في موسكو
07 يوليو 2018 | 11:34 GMT
قازان ترسم صورة جدارية لمودريتش لجلب "النحس" له
07 يوليو 2018 | 11:00 GMT
هازارد يعلق على مواجهة فرنسا في نصف نهائي مونديال روسيا
07 يوليو 2018 | 10:38 GMT
كين يكشف سر تألق منتخب "الأسود الثلاثة" في مونديال روسيا
07 يوليو 2018 | 09:45 GMT
مونديال 2018.. مباراة اليوم الثانية تاريخية بكل المقاييس
07 يوليو 2018 | 09:02 GMT
السلطان إبرا يراهن الأسطورة بيكهام قبل مواجهة السويد وإنجلترا
07 يوليو 2018 | 08:50 GMT
مدير منتخب ألمانيا يحمل أردوغان سبب خروج منتخبه من مونديال روسيا
07 يوليو 2018 | 08:08 GMT
أول تعليق لمدرب البرازيل بعد هزيمة منتخبه أمام بلجيكا
07 يوليو 2018 | 07:37 GMT
لأول مرة في تاريخ كأس العالم لن تلعب 3 منتخبات في دور الأربعة
07 يوليو 2018 | 07:20 GMT
مباراة اليوم الأولى ضمن مونديال روسيا 2018
07 يوليو 2018 | 06:28 GMT
موسكو ترحب بإعلان الإليزيه حضور ماكرون مباراة المنتخب الفرنسي ببطرسبورغ
06 يوليو 2018 | 22:17 GMT
أهداف مباراتي اليوم الـ 24 من مونديال روسيا 2018
06 يوليو 2018 | 22:13 GMT
مونديال روسيا.. مدرب بلجيكا يكشف السر الذي أسقط البرازيل!
06 يوليو 2018 | 22:04 GMT
شاهد ردود أفعال المشجعين في بروكسل وريو بعد انتهاء مباراة بلجيكا والبرازيل
06 يوليو 2018 | 21:09 GMT
مونديال روسيا.. بلجيكا تطيح بالبرازيل وتحجز مقعدها في المربع الذهبي
06 يوليو 2018 | 18:44 GMT
مونديال روسيا.. الحلم الإنجليزي يصل إلى العقبة السويدية
06 يوليو 2018 | 17:50 GMT
مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لمواجهة البرازيل وبلجيكا
06 يوليو 2018 | 16:57 GMT
مواجهة نارية بين روسيا وكرواتيا على خطف بطاقة المربع الذهبي
06 يوليو 2018 | 16:33 GMT
شاهد.. المشجعون الفرنسيون يحتفلون بهدف منتخبهم في شباك الأوروغواي
06 يوليو 2018 | 15:32 GMT
فرنسا أول المتأهلين إلى نصف نهائي مونديال روسيا
06 يوليو 2018 | 15:06 GMT
مدرب روسيا: يجب أن نحقق نتيجة جيدة أمام كرواتيا
06 يوليو 2018 | 14:13 GMT
الفيفا يدعو "أطفال الكهف" لحضور نهائي كأس العالم في روسيا
06 يوليو 2018 | 13:40 GMT
إصدار عملة معدنية تذكارية من فئة نصف روبل إذا تأهلت روسيا لنصف نهائي المونديال
06 يوليو 2018 | 13:37 GMT
التشكيلة الرسمية لموقعة فرنسا والأوروغواي
06 يوليو 2018 | 13:14 GMT
رئيس الفيفا: كلنا وقعنا في حب روسيا
06 يوليو 2018 | 12:27 GMT