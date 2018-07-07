بالفيديو.. "الأسود الثلاثة" تفترس "Gulo Gulo" وتبلغ المربع الذهبي لمونديال روسيا

حجز المنتخب الإنجليزي مقعدا له في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، على حساب نظيره السويدي، إثر فوزه عليه بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت.

وافتتح المدافع الإنجليزي، هاري ماغوير، التسجيل لمنتخب "الأسود الثلاثة"، في الدقيقة الثلاثين من زمن الشوط الأول، بتسديدة رأسية بعد تمريرة من ضربة ركنية.

وضاعف الإنجليزي ديلي آلي النتيجة، عند الدقيقة الـ 59، بتسديدة رأسية أيضا، بعد تمريرة عرضية من زميله جيسي لينغار من الجهة اليمنى.

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وسيكون منتخب إنجلترا، في المربع الذهبي، بانتظار الفائز من المباراة التي ستجمع منتخبي روسيا وكرواتيا، اليوم في تمام الساعة (18:00) بتوقيت غرينيتش و(21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

المصدر: RT