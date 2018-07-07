التشكيلة الأساسية للقاء السويد و "الأسود الثلاثة"

كشف مدربا منتخبي السويد وإنجلترا التشكيلة الأساسية لخوض المباراة التي تجمعهما، اليوم السبت، في الساعة (17:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، ضمن الدور ربع النهائي لمونديال روسيا.
وفيما يلي التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها كل من، المدير الفني لمنتخب السويد، يان اندرسون، ونظيره المدير الفني لمنتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، لخوض هذه المباراة، على ملعب "سامارا"، في الدور ربع النهائي ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018:
🚨 إستعدوا لربع النهائي الثالث للمقعد قبل الأخير! 🚨— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) July 7, 2018
السويد 🆚 إنجلترا #SWE #ENG
هنا التشكيلة الرسمية
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المصدر: "twitter/fifaworldcup_ar"