بيكهام يرد على رهان السلطان إبرا

قبل القائد السابق لمنتخب إنجلترا ديفيد بيكهام، تحدي نجم منتخب السويد السابق زلاتان إبراهيموفيتش، الرهان على المباراة المرتقبة بين منتخبي بلديهما اليوم السبت ضمن مونديال روسيا 2018.

ورد ديفيد بيكهام على تحدي السلطان إبرا ورهانه على مباراة السويد وإنجلترا، عبر حسابه في "إنستغرام": "إذا فازت السويد، سأذهب معك شخصيا إلى متجر (إيكيا) وسأشتري لك كل ما تحتاجه لمنزلك الجديد في لوس أنجلوس. ولكن في حال فازت إنجلترا، أريد منك أن تحضر مباراة لإنجلترا في ملعب ويمبلي مرتديا قميصها، وتأكل الشيبس والسمك في فترة ما بين الشوطين".

إقرأ المزيد

وكان السلطان إبرا قد راهن بيكهام عبر حسابه في "إنستغرام"، حيث كتب: "إذا فازت إنجلترا، فسأدعوك إلى العشاء في أي مكان تريده في العالم، ولكن إذا فازت السويد، فأنت ستشتري لي ما أريده من شركة ( IKEA) في روسيا، موافق؟".

المصدر: instagram/iamzlatanibrahimovic