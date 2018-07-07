السلطان إبرا يراهن الأسطورة بيكهام قبل مواجهة السويد وإنجلترا

تحدى نجم منتخب السويد السابق، زلاتان إبراهيموفيتش، نظيره القائد السابق لمنتخب إنجلترا، ديفيد بيكهام، قبل المباراة المرتقبة بين منتخبي بلديهما، اليوم السبت، ضمن مونديال روسيا 2018.

وراهن السلطان إبرا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، النجم السابق لمنتخب "الأسود الثلاثة"، قائلا: " إذا فازت إنجلترا، فسأدعوك إلى العشاء في أي مكان تريده في العالم، ولكن إذا فازت السويد، فأنت ستشتري لي ما أريده من شركة ( IKEA) في روسيا، موافق؟".

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وسيلتقي منتخبا إنجلترا والسويد، اليوم السبت، على ملعب "سامارا"، في تمام الساعة (14:00) بتوقيت غرينيتش و(17) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي للنسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في روسيا.

المصدر: "facebook/ZlatanIbrahimovic"