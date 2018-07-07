مباراة اليوم الأولى ضمن مونديال روسيا 2018

يتحول ملعب "سامارا" اليوم السبت، إلى مسرح للمواجهة المرتقبة بين منتخبي إنجلترا والسويد، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة في روسيا.

وسيطلق الحكم الهولندي الدولي بيورن كيبرز، صفارة بداية المباراة في تمام الساعة (14:00) بتوقيت غرينيتش و(17) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وبلغ منتخب إنجلترا "الأسود الثلاثة"، بطل مونديال 1966 دور الثمانية الكبار، على حساب نظيره الكولومبي بفوزه بركلات الجزاء الترجيحية.

بينما وصل منتخب السويد إلى هذا الدور على حساب نظيره السويسري، إثر تغلبه عليه بهدف وحيد حمل توقيع لاعب خط وسطه إيميل فورسبيرغ.

المصدر: RT