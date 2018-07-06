ويمبلدون.. ألكسندر زفيريف يتجنب الخروج بفوز متأخر على فريتز

تجنب الألماني الكسندر زفيريف الخروج المبكر من الدور الثاني لبطولة ويمبلدون الإنجليزية بفوزه المتأخر على الأمريكي تايلور فريتز في مباراة بدأت الخميس واستكملت الجمعة بسبب الظلام.

وتأخر زفيريف (21 عاما)، الثالث عالميا، بمجموعتين لواحدة 6-4 و5-7 و6-7 (0-7) الخميس قبل أن تتوقف المباراة، لكنه قلب الأمور الجمعة بعد أن تفوق بشكل تام على فريتز (20 عاما) وحسم المجموعتين الثالثة والرابعة بسهولة 6-1 و6-2.

ويلتقي زفيريف في الدور الثالث اللاتفي إرنستس غولبيس في محاولة لبلوغ ثمن النهائي كما فعل العام الماضي في أفضل نتيجة له في البطولة.

ويبقى أفضل إنجاز لزفيريف في البطولات الأربع الكبرى بلوغه ربع النهائي في رولان غاروس الفرنسية الشهر الماضي.

وقال الألماني: "التوقف أمس مع تأخر بمجموعتين لمجموعة لم يكن شعورا جيدا، لكنني كنت أعرف اليوم أن لدي فرصا للفوز".. "أعتقد أن المجموعتين الأخيرتين لي هنا تظهران مدى تحسني. لعبت جيدا على الملاعب الترابية، وأعتقد أن الأمر يسير ببطء (على الملاعب العشبية). أنا أستعد بأفضل طريقة ممكنة".

الصدر: أ ف ب