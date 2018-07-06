بيان رسمي من يوفنتوس بشأن ضم رونالدو

أصدر نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم بيانا رسميا بعد الأنباء المتزايدة حول اقترابه من التوقيع مع البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد الإسباني في الأيام المقبلة.

وقال يوفنتوس في بيانه الذي نشره على موقعه الرسمي: "بخصوص ما يتعلق بالأخبار الأخيرة المنتشرة من وسائل الإعلام فإن يوفنتوس سيقوم بتحديد كل خياراته في سوق الانتقالات من أجل تدعيم صفوفه، وسوف يكشف عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا الأمر في نهاية المطاف، ووفقا للقوانين المتبعة".

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ولم ينف بيان يوفنتوس التقارير حول ضمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بل فتح المجال حول تدعيم صفوفه بصفقة أو أكثر في الميركاتو الصيفي.



وبحسب التقارير الصحفية الإيطالية، فإن يوفنتوس توصل بالفعل لاتفاق مع رونالدو بعقد لمدة 4 سنوات براتب سنوي قيمته 30 مليون يورو.

المصدر: وكالات