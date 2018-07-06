ليفربول يمنح الفرعون صلاح تذكرة الرحيل "المشروط"

رجحت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية أن ينتقل محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، لصفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الميركاتو الصيفي مقابل 200 مليون جنيه إسترليني.

وقالت الصحيفة: "رغم أن محمد صلاح جدد تعاقده مع ليفربول منذ أيام قليلة لمدة خمس سنوات، لكن العقد الجديد لا يتضمن شرطا جزائيا، وبالتالي يمكن لأي ناد التقدم بعرض لإدارة ليفربول من أجل الحصول على خدمات النجم المصري، لكن إتمام الصفقة يتوقف على تقييم إدارة النادي الإنجليزي للعرض المقدم من الناحية المالية".

وأضافت: "ما حدث مع فيليب كوتينيو يمكن أن يحدث مع محمد صلاح، فعقد اللاعب البرازيلي مع ليفربول لم يكن يتضمن شرطا جزائيا قبل انتقاله لصفوف برشلونة الإسباني، ورغبة اللاعب البرازيلي لعبت دورا كبيرا في إتمام الصفقة".

ودخل محمد صلاح دائرة اهتمامات نادي برشلونة بعد المستويات الرائعة التي ظهر عليها مع ليفربول الموسم الماضي.

المصدر: اليوم السابع