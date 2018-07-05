هل ستجلس الرئيسة على المنصة مع بوتين أم بين الجماهير؟

تتجه الأنظار في الـ7 من يوليو الجاري إلى ملعب "فيشت " في مدينة سوتشي عروس البحر الأسود التي تستضيف المباراة المرتقبة بين المنتخبين الروسي والكرواتي ضمن ربع نهائي مونديال روسيا.

وتتساءل العديد من وسائل الإعلام هل ستجلس الرئيسة الكرواتية بجانب بوتين في حال حضوره للمباراة أم ستبقى مع مشجعي منتخب بلادها؟

وجلست رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش على مدرجات ملعب مدينة نيجني نوفغورود خلال مباراة منتخب بلادها مع نظيره الدنماركي في الدور ثمن النهائي.

وفضلت كيتاروفيتش التواجد مع المشجعين الكروات في المقاعد العادية على الجلوس في المنطقة المخصصة للضيوف وكبار الشخصيات.

وبعد انتهاء المباراة بفوز كرواتيا وتأهلهم للدور ربع النهائي قامت كيتاروفيتش بتهنئة أعضاء المنتخب في غرفة تبديل الملابس وعانقتهم فردا فردا من شدة فرحها.

sport-express.ru

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وبحسب وسائل إعلام كرواتية فإن كيتاروفيتش تعيش حياة بساطة، وتتردد على الكثير من الأماكن العامة بما فيها المطاعم وأحواض السباحة.

المصدر: sport-express.ru