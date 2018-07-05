كل شيء

هل ستجلس الرئيسة على المنصة مع بوتين أم بين الجماهير؟

05 يوليو 2018 | 14:48 GMT
هل ستجلس الرئيسة على المنصة مع بوتين أم بين الجماهير؟
انسخ الرابط https://ar.rt.com/kh06
Dimitar DILKOFF / AFP

تتجه الأنظار في الـ7 من يوليو الجاري إلى ملعب "فيشت " في مدينة سوتشي عروس البحر الأسود التي تستضيف المباراة المرتقبة بين المنتخبين الروسي والكرواتي ضمن ربع نهائي مونديال روسيا.

وتتساءل العديد من وسائل الإعلام هل ستجلس الرئيسة الكرواتية بجانب بوتين في حال حضوره للمباراة أم ستبقى مع مشجعي منتخب بلادها؟

وجلست رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش على مدرجات ملعب مدينة نيجني نوفغورود خلال مباراة منتخب بلادها مع نظيره الدنماركي في الدور ثمن النهائي.

وفضلت كيتاروفيتش التواجد مع المشجعين الكروات في المقاعد العادية على الجلوس في المنطقة المخصصة للضيوف وكبار الشخصيات.

وبعد انتهاء المباراة بفوز كرواتيا وتأهلهم للدور ربع النهائي قامت كيتاروفيتش بتهنئة أعضاء المنتخب في غرفة تبديل الملابس وعانقتهم فردا فردا من شدة فرحها.

sport-express.ru
إقرأ المزيد
بالفيديو.. رئيسة كرواتيا تعانق لاعبي منتخب بلادها احتفالا بالتأهل للدور ربع النهائي

وبحسب وسائل إعلام كرواتية فإن كيتاروفيتش تعيش حياة بساطة، وتتردد على الكثير من الأماكن العامة بما فيها المطاعم وأحواض السباحة.

المصدر: sport-express.ru

مشهور في المجتمع
صحيفة.. البايرن يضم الفرنسي بنجامان بافار
05 يوليو 2018 | 15:26 GMT
الفائزون بدور الـ 8 وفقا لتوقعات غوغل
05 يوليو 2018 | 15:23 GMT
خبر سار لمنتخب البرازيل قبيل مواجهة بلجيكا المصيرية
05 يوليو 2018 | 15:19 GMT
هل ستجلس الرئيسة على المنصة مع بوتين أم بين الجماهير؟
05 يوليو 2018 | 14:48 GMT
من هو أفضل وأسوأ مدرب في مونديال روسيا؟
05 يوليو 2018 | 14:25 GMT
حكايات المونديال.. برازيلي يقتحم الشهرة فجأة ويتلقى عروض عمل في روسيا!
05 يوليو 2018 | 13:47 GMT
"الفيفا" يدين بشدة انتقادات مارادونا بشأن التحكيم
05 يوليو 2018 | 12:44 GMT
المنتخب البرازيلي يشكر مدينة سوتشي باللغة الروسية
05 يوليو 2018 | 11:37 GMT
حكم عربي وحيد في الأدوار الإقصائية لمونديال روسيا
05 يوليو 2018 | 10:52 GMT
نيمار أضاع 14 دقيقة وهو يمثل في مونديال روسيا
05 يوليو 2018 | 10:05 GMT
اعتقال تركي يبيع تذاكر المونديال بشكل غير قانوني في روسيا
05 يوليو 2018 | 10:00 GMT
خروج ألماني آخر من مونديال روسيا
05 يوليو 2018 | 09:57 GMT
ريفالدو يدافع عن "سقوط" نيمار
05 يوليو 2018 | 09:46 GMT
فالنسيا يخطط لضم مدافع منتخب روسيا
05 يوليو 2018 | 09:03 GMT
مشجعان مغربيان يقرران الدراسة في روسيا بعد أن أغرما بها خلال المونديال
05 يوليو 2018 | 08:57 GMT
مشجع نيجيري يطلب اللجوء في روسيا
05 يوليو 2018 | 08:31 GMT
نيشينو يرحل عن تدريب اليابان
05 يوليو 2018 | 07:45 GMT
حكم برازيلي لموقعة روسيا وكرواتيا
05 يوليو 2018 | 07:19 GMT
مدير يوفنتوس السابق: رونالدو خضع للفحص الطبي
05 يوليو 2018 | 06:43 GMT
صدمة في معسكر الأوروغواي قبيل مواجهة فرنسا المصيرية
05 يوليو 2018 | 06:32 GMT
بيتر شمايكل يتحدث عن فرص المنتخبات في ربع النهائي لمودنيال روسيا 2018
04 يوليو 2018 | 22:22 GMT
مونديال روسيا.. ويليان يحذر هازار قبل مواجهتهما في ربع النهائي
04 يوليو 2018 | 21:41 GMT
مونديال روسيا.. حكم أرجنتيني لمواجهة فرنسا والأوروغواي
04 يوليو 2018 | 21:04 GMT
مونديال روسيا.. تضاؤل فرص مشاركة كافاني ضد فرنسا
04 يوليو 2018 | 19:01 GMT
أسطورة الكرة الألمانية يطالب نيمار بالتوقف عن التمثيل
04 يوليو 2018 | 18:05 GMT
أبو تريكة: أعتذر.. لم أكن أعلم
04 يوليو 2018 | 17:07 GMT
والد هيغواين يفتح النار على مدرب الأرجنتين
04 يوليو 2018 | 16:30 GMT
بسبب ركلات الجزاء.. تهديدات بالقتل لثنائي منتخب كولومبيا
04 يوليو 2018 | 16:15 GMT
سفير كأس العالم يتحدث لـRT عن أكبر مفاجآت مونديال روسيا
04 يوليو 2018 | 15:51 GMT
رغم وفاته.. روح أشهر مشجعي البرازيل موجودة في مونديال روسيا (فيديو)
04 يوليو 2018 | 15:16 GMT
الفيفا يكشف تعديلا في نظام اختيار أفضل لاعب في العالم
04 يوليو 2018 | 15:05 GMT
مباراة إنجلترا وكولومبيا تسجل رقما مميزا في بريطانيا
04 يوليو 2018 | 14:58 GMT
تغريدة مؤثرة لأبو تريكة بعد إلغاء اسمه من قوائم الإرهاب
04 يوليو 2018 | 14:34 GMT
السعودي الجابر ضمن لجنة "الفيفا" لاختيار أفضل لاعب في العالم
04 يوليو 2018 | 13:48 GMT
الدب الروسي يضيف لخزائنه ملايين الدولارات بعد تغلبه على الماتادور الإسباني
04 يوليو 2018 | 13:35 GMT
ريال مدريد يعلن موقفه الرسمي من ضم مبابي
04 يوليو 2018 | 13:26 GMT
حصيلة دور الـ16 لمونديال روسيا
04 يوليو 2018 | 13:15 GMT
مونديال 2018.. قائد منتخب اليابان يعتزل اللعب دوليا
04 يوليو 2018 | 12:28 GMT
الإنجليزي كين يعزز صدارته لقائمة هدافي مونديال روسيا
04 يوليو 2018 | 11:44 GMT
مارادونا: حكم مباراة إنجلترا وكولومبيا "لص"
04 يوليو 2018 | 11:34 GMT