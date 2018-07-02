بالفيديو.. رئيسة كرواتيا تعانق لاعبي منتخب بلادها احتفالا بالتأهل للدور ربع النهائي

احتفلت رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش ببلوغ منتخب بلادها الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 التي تحتضنها روسيا.

ونشرت كيتاروفيتش على صفحتها الرسمية في فيسبوك فيديو يظهر تهنئتها لأعضاء منتخب كرواتيا في غرفة تبديل الملابس، حيث قامت بمعانقتهم فردا فردا من شدة فرحها بالتأهل.

كما نشرت كيتاروفيتش يوم أمس العديد من الصور لرحلتها إلى مدينة نيجني نوفغورود الروسية لتشجيع منتخب بلادها، منها صورة في الطائرة وأخرى في ملعب المباراة.

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وتأهل المنتخب الكرواتي لربع نهائي المونديال بفوزه على نظيره الدنماركي بركلات الترجيح 3-2، بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويلتقي المنتخب الكرواتي في الدور ربع النهائي مع المنتخب الروسي في الـ7 من يوليو الجاري، على ملعب فيشت الأولمبي في مدينة سوتشي عروس البحر الأسود.

المصدر: وكالات