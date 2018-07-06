نصف مليون دولار تهدد بفشل مفاوضات الفراعنة مع مدرب البرازيل السابق

وافق البرازيلي لويس فيليب سكولاري المدير الفني السابق لمنتخبي البرتغال والبرازيل، على تخفيض راتبه إلى 2.5 مليون دولار عوضا عن 3 ملايين، لتدريب الفراعنة خلفا لهيكتور كوبر.

ويتمسك اتحاد الكرة المصري بمليوني دولار كحد أقصى للمدرب البرازيلي.

ويقود هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري ملف التفاوض مع سكولاري خلال الأيام الأخيرة، إذ يرغب في التعاقد مع مدرب عالمي لقيادة الفراعنة ويتطلع لإنهاء أزمة الـ500 ألف دولار بين الاتحاد والمدرب البرازيلي الشهير من أجل إتمام التعاقد معه في غضون الأيام المقبلة، خاصة وأن المنتخب لديه ارتباطات مهمة خلال المرحلة المقبلة أبرزها استئناف منافسات تصفيات القارة السمراء المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا المقبلة (الكاميرون 2019).

وخرج المنتخب المصري من مونديال روسيا من دور المجموعات، بعد تلقيه 3 هزائم أمام كل من الأوروغواي 0-1، وروسيا 1-3، والسعودية 1-2.

المصدر: اليوم السابع