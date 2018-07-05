انطباعات مشاهير عن مونديال روسيا

جرت الخميس 5 يوليو على أرضية الساحة الحمراء وسط موسكو مباراة ودية لكرة القدم بين شخصيات شهيرة من روسيا وقطر ذلك ضمن احتفالات روسيا وقطر بعامهما الثقافي.

وشاركت في المباراة شخصيات سياسية ورياضية من كلا البلدين بمن فيهم السفير القطري في موسكو فهد محمد العطية. وأجاب السفير على أسئلة موفدة آرتي ريمي معلوف حول انطباعاته عن تنظيم روسيا للمونديال.

كما حاور فريق آرتي رئيس اللجنة المنظمة لمونديال قطر 2022 السيد حسن الذوادي والذي شارك في المباراة.