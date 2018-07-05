صحيفة: خيانة كبرى في "النادي الملكي" وراء رحيل رونالدو

كشفت صحيفة "دياريو غول" الإسبانية عن فوضى تعم النادي الملكي جراء الأنباء التي تؤكد رحيل رونالدو إلى صفوف يوفنتوس، مشيرة في الوقت نفسه إلى خيانة سيرجيو راموس لزميله رونالدو.

وأشارت الصحيفة إلى أن قائد الريال سيرجيو راموس كان على دراية بمخطط رئيس النادي فلورنتينو بيريز، وهو الأمر الذي يراه كريستيانو رونالدو خيانة له، نظرا لعلاقة الثنائي الممتدة منذ 2009 عندما جاء النجم الهداف إلى ريال مدريد.

وقالت الصحيفة إن بيريز كان يعقد اجتماعات دورية مع راموس، كونه قائد الفريق للحديث عن مستقبل ريال مدريد وإمكانية الحفاظ على المكتسبات المحققة.

وصرح فلورنتينو حينها بأن رونالدو لا يمكن أن يصبح جزءا من الفريق نظرا لعمره وعدم إمكانية لعبه لسنوات أطول على ذات المستوى المعروف عنه، وهو ما وافقه عليه سيرجيو راموس أكثر من مرة طوال الموسم الماضي.

وقالت الصحيفة: اعتبر رونالدو ما قام به راموس خيانة، وطعنة في ظهر اللاعب الأفضل في تاريخ ريال مدريد.

وسيغادر رونالدو مدريد مع خنجر راموس في ظهره بحسب الصحيفة، بعد أن جلب لفريقها الأبيض 4 بطولات دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى لقبي الدوري الإسباني وكأس أندية العالم 3 مرات.

المصدر: diariogol.com