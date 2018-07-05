خطوة جديدة تقرب رونالدو من "السيدة العجوز"

أكدت محطة "سبورت ميدياست" الإيطالية أن الرئيس التنفيذي ليوفنتوس جوزيبي ماروتا والمديرالرياضي فابيو باراتيتشي سيسافران إلى مدريد في الساعات المقبلة لإتمام صفقة ضم كريستيانو رونالدو.

وأكدت المحطة أن ماروتا وباراتيتشي على وشك التوجه إلى مدريد على متن طائرة، خاصة وأن اليوفي يثق في أن كريستيانو رونالدو قد يكون في مدينة تورينو، مقر النادي، السبت المقبل.

وتأتي هذه الزيارة المحتملة بعدما عقد رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي، صباح اليوم، اجتماعا مع المدير الفني للفريق ماسيميليانو أليغري للحديث عن كريستيانو، وفقا لـ(ميدياست).

وأضافت المحطة أن يوفنتوس بات مستعدا لضم كريستيانو وأنه يرغب في تقديمه رسميا، السبت المقبل، علما بأن رقم 7 يعد رمزيا للاعب البرتغالي لأنه بهذا الرقم على قميصه حفر اسمه في التاريخ أولا مع مانشستر يونايتد ثم ريال مدريد.

ويأتي هذا في ظل تزايد شائعات انتقال كريستيانو (33 عاما) ليوفنتوس مقابل 100 مليون يورو.

وبحسب وسائل الإعلام يعرض يوفنتوس على كريستيانو عقدا مدته 4 مواسم براتب سنوي 30 مليون يورو.

المصدر: EFE