// 26.06.2018 по тикету 15478
نابولي يضم نجم ريال بيتيس
AFP CRISTINA QUICLER
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أعلن نادي نابولي الإيطالي اليوم الخميس، عن ضم لاعب خط الوسط فابيان رويز من نادي ريال بيتس الإسباني لغاية عام 2023 .
وقال نابولي في بيان رسمي، إن النادي وقع مع رويز عقدا يمتد حتى يونيو 2023.
Ufficiale: #WelcomeRuiz 🖋️— Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 5, 2018
💙#ForzaNapoliSempre 💙 pic.twitter.com/jOgHjUlJqW
ومن المتوقع أن ينتقل جورجينهو، لاعب وسط نابولي إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، بعدما تعاقد نابولي مع رويز.
Benvenuto Fabian ! #ADLpic.twitter.com/U1pfVtiuSz— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) July 5, 2018
كما أكد ريال بيتيس على انتقال رويز إلى نابولي بعد دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب وقدره 30 مليون يورو.
المصدر: وكالات
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