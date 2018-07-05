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نابولي يضم نجم ريال بيتيس

الرياضة

نابولي يضم نجم ريال بيتيس
AFP CRISTINA QUICLER
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أعلن نادي نابولي الإيطالي اليوم الخميس، عن ضم لاعب خط الوسط فابيان رويز من نادي ريال بيتس الإسباني لغاية عام 2023 .

وقال نابولي في بيان رسمي، إن النادي وقع مع رويز عقدا يمتد حتى يونيو 2023.

ومن المتوقع أن ينتقل جورجينهو، لاعب وسط نابولي إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، بعدما تعاقد نابولي مع رويز.

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كما أكد ريال بيتيس على انتقال رويز إلى نابولي بعد دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب وقدره 30 مليون يورو.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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