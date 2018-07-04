رونالدو يبحث عن منزل في تورينو

بدأ البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد الإسباني مهمة البحث عن منزل جديد في مدينة تورينو تمهيدا للانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي.

وأشار موقع calciomercato الإيطالي أن صاروخ ماديرا قد وجد منزلا كبيرا في وسط مدينة تورينو يحوي 3 أحواض سباحة.

كما أكدت صحيفة ماركا الإسبانية بدورها، أن رونالدو يبحث عن منزل جديد في مدينة تورينو معقل السيدة العجوز تمهيدا لمغادرة العاصمة مدريد.

The house hunting begins.



Madrid has treated @Cristiano well...



But he is now reportedly looking for a new home in Italy.



👀https://t.co/oPuZ0v36mjpic.twitter.com/9tySvCA85L — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) July 4, 2018

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وتحدثت الكثير من التقارير الصحفية مؤخرا عن قرب انتقال رونالدو من الريال إلى يوفنتوس.

المصدر: calciomercato.com