محمد صلاح يقرأ "فن اللامبالاة" (صورة)

نشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، اليوم الخميس، صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال قراءته لكتاب، توقع المتابعون أنه كتاب "فن اللامبالاة" في نسخته العربية.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمجلد الكتاب شبيه الكتاب، الذي يقرأه صلاح، تحت عنوان "فن اللامبالاة.. لعيش حياة تخالف المألوف" هو من تأليف مارك مانسون، ونقله إلى اللغة العربية المترجم الحارث النبهان.

ويتحدث كتاب "فن اللامبالاة" عن الدليل الذاتي الذي يحدد معالم جيل بأسره، والكف عن أن يكون المرء إيجابيا طيلة الوقت.

المصدر: RT