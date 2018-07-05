فالنسيا يخطط لضم مدافع منتخب روسيا

كشفت صحيفة "كادينا سير" الإسبانية، أن مدافع منتخب روسيا ماريو فيرنانديز قد يواصل مشواره الكروي في نادي فالنسيا الإسباني.

وذكرت الصحيفة أن فالنسيا يخطط لترميم خط دفاعه بالتعاقد مع الظهير الأيمن لمنتخب روسيا، ونادي تسيسكا موسكو، قبل بداية الموسم الجديد، الذي سينافس فيه "الخفافيش" على عدة جبهات.

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وأشارت الصحفية إلى أن إدارة فالنسيا مقتنعة بإمكانيات فيرنانديز، بعد الأداء الذي قدمه مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2018، موضحة أن المشكلة الوحيدة التي قد تعيق إتمام الصفقة، هي القيمة المالية للاعب، الذي انضم لتسيسكا عام 2012 مقابل 15 مليون دولار.

تجدر الإشارة إلى أن فيرنانديز سيشارك بعد غد السبت، مع منتخب روسيا في مباراته الحاسمة أمام كرواتيا، في ثمن نهائي مونديال 2018.

المصدر: RT