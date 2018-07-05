حكم برازيلي لموقعة روسيا وكرواتيا

عين الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الحكم البرازيلي ساندرو ريكي لقيادة مواجهة الدور ربع النهائي لمونديال روسيا، بين منتخب البلد المستضيف للبطولة وكرواتيا.

وسيكون ملعب "فيشت" في مدينة سوتشي بعد غد السبت مسرحا للمباراة المرتقبة بين روسيا وكرواتيا.

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وأنيطت مهمة قيادة المباريات الثلاث الأخرى في ربع نهائي مونديال روسيا، بثلاث حكام وهم، الصربي ميلوراد مازيتش، الذي سيدير مواجهة البرازيل وبلجيكا، والهولندي بيورن كويبرس، الذي سيقود مباراة السويد مع إنجلترا، والأرجنتيني نيستور بيتانا، الذي سيكون الحكم الرئيسي لموقعة فرنسا والأوروغواي.

المصدر: gazeta.ru