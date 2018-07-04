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فينوس تمر إلى ثالث أدوار ويمبلدون

الرياضة

فينوس تمر إلى ثالث أدوار ويمبلدون
Reuters
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تأهلت الأمريكية المخضرمة فينوس ويليامز، المصنفة التاسعة للبطولة، للدور الثالث، إثر تغلبها على الرومانية ألكساندرا دولجيرو، بنتيجة 4-6 و6-0 و6-1.

كما فازت الأمريكية ماديسون كيز على التايلاندية لوكسيكا كومكوم بنتيجة 6-4 و-3.

وبلغت الروسية إيفجينيا رودينا الدور ذاته بفوزها على الرومانية سوزانا كريستيا، وفازت البلجيكية يانينا فيكماير على الألمانية أندريا بيتكوفيتش، والكرواتية دونا فيكيتش على السويدية ريبيكا بيترسون، والرومانية ميهيلا بوزارسينيسكو على البريطانية كاتي سوان.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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