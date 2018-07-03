الحضري: سأثبت للجميع أن عمري مجرد رقم

واصل المخضرم عصام الحضري، الذي أصبح أكبر لاعب يشارك في مباريات كأس العالم، مسيرته في الملاعب، بعدما انضم إلى صفوف الإسماعيلي فريقه القديم.

وانضم الحارس المخضرم لصفوف "الدراويش" قادما من التعاون السعودي، بعد تألقه اللافت ضمن صفوف الفراعنة في المباراة الأخيرة في مونديال روسيا أمام الأخضر السعودي.

رحبوا معنا بالحارس الأفضل فى تاريخ مصر .. عصام الحضري يعود الى الدراويش من جديد ! #WelcomeHadary pic.twitter.com/zDUqRnINwZ — Ismaily SC (@ismailyofficial) July 2, 2018

وقال السد العالي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "حينما طالبني مسؤولو الإسماعيلي وافقت بدون تردد، فأنا من عشاق هذا النادي وجماهيره التي دائما ما تسعى لمساندة فريقها في كل مكان".

إقرأ المزيد

وواصل: "عودتي لصفوف الإسماعيلي من أجل المساهمة مع زملائي بالفريق في تحقيق الألقاب وإعادة النادي لمكانته الطبيعية".

وشدد الحارس المخضرم في ختام حديثه قائلا: "سأثبت للجميع أن عمري مجرد رقم بالبطاقة ليس أكثر، وأعد الجميع بتحقيق الإضافة الفنية وأن أكون عند حسن ظن الجماهير".

المصدر: وكالات