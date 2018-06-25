الحضري يحقق إنجازين تاريخيين في مونديال روسيا

دون حارس مرمى منتخب مصر عصام الحضري، اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، بعد مشاركته في المباراة الختامية لبلاده ضد السعودية، ضمن مونديال روسيا 2018.

ودخل المخضرم عصام الحضري الملقب بـ "السد العالي"، تاريخ بطولة كأس العالم لكرة القدم، كأكبر لاعب سنا يلعب في نهائيات البطولة.

وحطم السد العالم، الذي بلغ عمره اليوم 45 عاما وخمسة أشهر و13 يوما، الرقم القياسي لأكبر لاعب يشارك في كأس العالم، والمسجل باسم الحارس السابق لمنتخب كولومبيا، فريد موندراغون، الذي شارك في مونديال 2014 وهو في سن 43 عاما وثلاثة أيام.

وحقق عصام الحضري إنجازا آخر في مونديال روسيا، كأكبر حارس مرمى يتصدى لضربة جزاء، بعد تصديه لكرة السعودي المهاجم السعودي فهد مساعد المولد من علامة الجزاء، في مباراة منتخب بلادهما، اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة في دور المجموعات، ضمن بطولة كأس العالم 2018.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي