محمد صلاح يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر والسعودية

نال النجم المصري محمد صلاح، جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام السعودية، اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة لدور المجموعات من مونديال روسيا 2018.

وحصد الفرعون محمد صلاح الجائزة بفضل تسجيله هدف السبق لمنتخب بلاده بطريقة رائعة، حيث روض كرة طويلة ببراعة قبل أن يسددها بإتقان "لوب" من فوق رأس الحارس السعودي، في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول. ومن ثم سجل الأخضر هدفين متتاليين، وخرج منتصرا من المباراة.

وسجل النجم صلاح الهدف الثاني له في المونديال، بعد هدفه من ركلة جزاء أمام روسيا.

ووفقا لموقع "المصري اليوم" فقد رفض محمد صلاح استلام الجائزة بسبب تقديمها برعاية إحدى شركات الخمور، وهو نفس الموقف الذي فعله زميله محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في مباراة الفراعنة أمام الأوروغواي، في الجولة الأولى.

المصدر: وكالات