كل شيء

البرازيل تدخل التاريخ برقم قياسي

02 يوليو 2018 | 20:50 GMT
البرازيل تدخل التاريخ برقم قياسي
انسخ الرابط https://ar.rt.com/kghp
Владимир Астапкович / Sputnik

أصبح السيليساو البرازيلي أكثر منتخب يسجل أهدافا في تاريخ نهائيات كأس العالم، بعد هدفيه اليوم الاثنين في شباك المكسيك في المباراة التي جمعتهما في دور الـ16 من مونديال روسيا.

وفك هدف نيمار الشراكة مع الألمان (226 هدفا) بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 50 وهو رقم 227 للبرازيل في تاريخ المونديال، وعزز البرازيلي فيرمينو الغلة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة ليرفع رصيد البرازيل إلى 228.

وستكون أمام البرازيل فرصة لتوسيع الفارق بينهم وبين الألمان، الذين خرجوا من المونديال الروسي من دور المجموعات.

وفيما يلي ترتيب المنتخبات الخمسة الأكثر تهديفا في تاريخ المونديال:

1- البرازيل 228 هدفا خلال 108 مباريات بنسبة 2.11 هدفا في المباراة.

2- ألمانيا 226 هدفا خلال 109 مباريات بنسبة 2.07 هدفا في المباراة.

3- الأرجنتين 137 هدفا خلال 81 مباراة بنسبة 1.69 هدفا في المباراة.

4- إيطاليا 128 هدفا خلال 83 مباراة بنسبة 1.54 هدفا في المباراة.

5- فرنسا 113 هدفا خلال 63 مباراة بنسبة 1.79 هدفا في المباراة.

إقرأ المزيد
شاهد.. البرازيل تبلغ دور الثمانية لمونديال 2018 عبر بوابة المكسيك

المصدر: sport-express.ru

مشهور في المجتمع
أهداف مباراتي اليوم الـ 19 من مونديال 2018
02 يوليو 2018 | 21:50 GMT
شاهد بالفيديو.. ردة فعل راقصات باليه على أداء المنتخب الروسي
02 يوليو 2018 | 21:03 GMT
البرازيل تدخل التاريخ برقم قياسي
02 يوليو 2018 | 20:50 GMT
بيان رسمي من الاتحاد الأوروغوياني حول إصابة كافاني
02 يوليو 2018 | 20:49 GMT
مونديال روسيا.. بلجيكا تصعق اليابان بهدف قاتل وتصل ربع النهائي
02 يوليو 2018 | 19:19 GMT
المونديال بالأرقام (بعد 52 مباراة)
02 يوليو 2018 | 18:54 GMT
إنجلترا تسعى لتجنب اللحاق بركب الكبار المودعين مونديال روسيا
02 يوليو 2018 | 18:18 GMT
موجة من السخرية بسبب السقوط المتكرر لنيمار
02 يوليو 2018 | 18:02 GMT
السويد وسويسرا لانتزاع بطاقة ربع نهائي مونديال روسيا
02 يوليو 2018 | 17:53 GMT
من هو حارس المرمى المصري الذي ينتظره مصير ابن شمايكل؟
02 يوليو 2018 | 17:27 GMT
التشكيلة الأساسية لـ "موقعة" اليابان وبلجيكا
02 يوليو 2018 | 17:13 GMT
أبو تريكة يسخر من حارس منتخب المكسيك (فيديو)
02 يوليو 2018 | 16:44 GMT
اسم مدينة روسية يخدع مشجعين للمرة الثانية خلال المونديال
02 يوليو 2018 | 16:03 GMT
شاهد.. البرازيل تبلغ دور الثمانية لمونديال 2018 عبر بوابة المكسيك
02 يوليو 2018 | 15:56 GMT
تحليل مباراة (المكسيك-البرازيل)
02 يوليو 2018 | 15:51 GMT
استقبال حافل لنجوم بنما عقب أول مشاركة في كأس العالم (فيديو)
02 يوليو 2018 | 15:02 GMT
كرنفال برازيلي في مدينة سمارا الروسية!
02 يوليو 2018 | 14:49 GMT
شاهد.. مشاعر المشجعين الكرواتيين أثناء ركلات الترجيح
02 يوليو 2018 | 13:59 GMT
وسائل الإعلام الدولية تشيد بحارس مرمى منتخب روسيا
02 يوليو 2018 | 13:56 GMT
أمير قطر برفقة الظاهرة البرازيلي رونالدو في كأس العالم 2018 (صورة)
02 يوليو 2018 | 13:20 GMT
وزير شيشاني: محمد صلاح يستحق المواطنة الفخرية العالمية
02 يوليو 2018 | 12:59 GMT
التشكيلة الأساسية لـ "موقعة" البرازيل والمكسيك
02 يوليو 2018 | 12:59 GMT
الفيفا يغرم الاتحاد السويسري لكرة القدم
02 يوليو 2018 | 12:18 GMT
بالفيديو.. رئيسة كرواتيا تعانق لاعبي منتخب بلادها احتفالا بالتأهل للدور ربع النهائي
02 يوليو 2018 | 10:39 GMT
بوتين اتصل مرتين بمدرب المنتخب قبل انطلاقة المباراة!
02 يوليو 2018 | 10:33 GMT
إيسكو يوجه رسالة إلى الجماهير الإسبانية بعد الهزيمة أمام روسيا
02 يوليو 2018 | 10:21 GMT
روسيا تكرس عقدة أصحاب الأرض على المنتخب الإسباني
02 يوليو 2018 | 09:51 GMT
مباراتا اليوم الاثنين ضمن مونديال روسيا 2018
02 يوليو 2018 | 09:27 GMT
عناوين صحف إسبانيا بعد خروج المنتخب من مونديال روسيا
02 يوليو 2018 | 09:09 GMT
روسيا تهزم إسبانيا بركلات الترجيح
02 يوليو 2018 | 08:32 GMT
الفائزون بدور الـ 16 وفقا لتوقعات غوغل
02 يوليو 2018 | 08:21 GMT
شاهد.. احتفالات لاعبي منتخب روسيا داخل غرفة تغيير الملابس
02 يوليو 2018 | 07:27 GMT
أول تعليق لمدرب إسبانيا بعد الهزيمة المدوية في مونديال 2018
02 يوليو 2018 | 07:11 GMT
بوتين يهنئ منتخب بلاده بالإنجاز التاريخي
02 يوليو 2018 | 06:52 GMT
شاهد.. فرحة مشجعي روسيا بعد فوز منتخبهم على إسبانيا
02 يوليو 2018 | 04:44 GMT
أهداف مباراتي اليوم الـ 18 من مونديال 2018
01 يوليو 2018 | 22:29 GMT
صلاح يوجه رسالة "غامضة" عبر حسابه الرسمي!
01 يوليو 2018 | 21:53 GMT
رونالدو يوجه ضربة موجعة لمنتخب بلاده
01 يوليو 2018 | 21:05 GMT
كرواتيا تبلغ دور الـ 8 الكبار لمونديال 2018
01 يوليو 2018 | 21:04 GMT
شاهد .. لحظة مغادرة لاعبي الماتادور روسيا
01 يوليو 2018 | 20:52 GMT