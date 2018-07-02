البرازيل تدخل التاريخ برقم قياسي

أصبح السيليساو البرازيلي أكثر منتخب يسجل أهدافا في تاريخ نهائيات كأس العالم، بعد هدفيه اليوم الاثنين في شباك المكسيك في المباراة التي جمعتهما في دور الـ16 من مونديال روسيا.

وفك هدف نيمار الشراكة مع الألمان (226 هدفا) بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 50 وهو رقم 227 للبرازيل في تاريخ المونديال، وعزز البرازيلي فيرمينو الغلة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة ليرفع رصيد البرازيل إلى 228.



وستكون أمام البرازيل فرصة لتوسيع الفارق بينهم وبين الألمان، الذين خرجوا من المونديال الروسي من دور المجموعات.

وفيما يلي ترتيب المنتخبات الخمسة الأكثر تهديفا في تاريخ المونديال:

1- البرازيل 228 هدفا خلال 108 مباريات بنسبة 2.11 هدفا في المباراة.

2- ألمانيا 226 هدفا خلال 109 مباريات بنسبة 2.07 هدفا في المباراة.

3- الأرجنتين 137 هدفا خلال 81 مباراة بنسبة 1.69 هدفا في المباراة.

4- إيطاليا 128 هدفا خلال 83 مباراة بنسبة 1.54 هدفا في المباراة.

5- فرنسا 113 هدفا خلال 63 مباراة بنسبة 1.79 هدفا في المباراة.

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المصدر: sport-express.ru