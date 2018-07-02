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الأمريكية ستيفنز تودع ويمبلدون مبكرا

الرياضة

الأمريكية ستيفنز تودع ويمبلدون مبكرا
AFP
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خرجت بطلة فلاشينغ ميدوز، الأمريكية سلون ستيفنز من الدور الأول في بطولة ويمبلدون الإنجليزية، بخسارتها، اليوم الاثنين، أمام الكرواتية دونا فيكيتش المصنفة 55 في العالم 1-6 و3-6.

وهي المرة الثانية تواليا التي تخرج فيها ستيفنز (25 عاما) المصنفة رابعة عالميا والتي حلت مطلع يونيو وصيفة في رولان غاروس الفرنسية، من الدور الأول، علما بأن أفضل نتيجة لها على الملاعب العشبية في ويمبلدون كانت عام 2013 حيث بلغت ربع النهائي.

وستحاول فيكيتش ابنة الثانية والعشرين لأول مرة في مسيرتها تخطي الدور الثاني عندما تقابل الفائزة من مباراة السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا (69) أو السويدية ريبيكا بيترسون (78).

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

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